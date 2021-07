Basket

Basket - JO : Vincent Collet prévient les Bleus après la victoire contre les États-Unis !

Publié le 25 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

La France a battu ce dimanche les Etats-Unis (83-76). Un authentique exploit qui ne doit pas monter à la tête des Bleus selon leur sélectionneur Vincent Collet.

Vincent Collet en a vu d'autres. Si le succès éclatant des joueurs de l'Equipe de France face aux Etats Unis (83-76) va marquer les esprits, le sélectionneur est bien placé pour savoir que les exploits d'un soir peuvent rester lettre morte. Sans doute a-t-il encore en tête l'élimination face à l'Argentine en 1/2 finale de la Coupe du Monde 2019 (80-66) après avoir pourtant écarté les Etats-Unis en quart (89-79).

Collet ne veut pas s'enflammer