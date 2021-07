Basket

Basket - NBA : Le patron des Bucks s’enflamme pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 23 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Fraichement sacrés champions NBA, les Bucks viennent de parader devant une foule en plein délire. Jon Horst, le general manager de la franchise, en a profité pour louer la performance de Giannis Antetokounmpo, élu MVP des finales.

Champion NBA pour la deuxième fois de son histoire, Milwaukee peut remercier Giannis Antetokounmpo, élu MVP des finales. Malgré les deux victoires d’avance des Suns, le Greek Freak ne s’est pas caché et a assumé son rôle de leader. Le Grec a ensuite enchaîné les performances de très haute volée pour s’offrir sa première bague de champion NBA à 26 ans. Ce vendredi, les Bucks ont pu profiter de leurs fans lors de la parade traditionnelle du vainqueur. L’occasion pour Jon Horst, le general manager de la franchise, d’encenser Giannis Antetokounmpo.

« C’est ce que font les grands joueurs et il fait partie des plus grands »