Basket - NBA : Cette énorme sortie sur le feuilleton Kyrie Irving !

Publié le 23 septembre 2021 à 10h35 par Th.B.

Annoncé ailleurs alors qu’il évolue chez les Brooklyn Nets seulement depuis 2 ans, Kyrie Irving n’aurait jamais fait l’unanimité au sein du front office de la franchise d’après Stephen A.Smith.

Kyrie Irving a débarqué à Brooklyn à l’été 2019 au même moment que Kevin Durant alors que les deux All-Stars semblaient bien partis pour signer en faveur des New York Knicks. Néanmoins, il a été question cet été d’un trade de Kyrie Irving après seulement deux saisons passées au sein de la franchise de Brooklyn. Une éventualité à laquelle Kevin Durant se serait opposée selon Stephen A.Smith, le franchise player des Nets estimant que le meneur de jeu est indispensable pour d’éventuels futurs succès des Brooklyn Nets comme il l’a fait savoir sur son compte Instagram. De nouvelles révélations sur le feuilleton Kyrie Irving ont fait leur apparition de la bouche de Smith.

Les Nets ne sont « jamais tombés amoureux » d’Irving !