Basket - NBA : La révélation de Carmelo Anthony sur le rôle de LeBron James dans son arrivée !

Publié le 21 septembre 2021 à 13h35 par Th.B.

Arrivé aux Los Angeles Lakers en provenance des Portland Blazers, Carmelo Anthony doit sa venue à LeBron James comme il l’a révélé.

Depuis ses longues expériences aux Denver Nuggets (8 ans) et aux New York Knicks (7 ans), Carmelo Anthony n’a été que de passage à l’Oklahoma City Thunder, aux Houston Rockets et aux Portland Blazers. À l’intersaison, Melo a pris la direction des Los Angeles Lakers où il va retrouver son camarade de la draft de 2003 à savoir LeBron James. Pilier incontournable de la franchise californienne, James a joué un rôle primordial dans la venue de Carmelo Anthony, King James ayant lui même démarché l’ancien des Blazers comme ce dernier l’a révélé.

« Il m’a appelé directement, ce n’était pas le GM, c’est lui le GM de toute façon »