Basket - NBA : Un gros changement est annoncé pour LeBron James !

Publié le 16 septembre 2021 à 10h35 par A.M.

Avec l'arrivée de Russell Westbrook aux Lakers, LeBron James pourrait changer de poste afin de laisser la création du jeu à son nouveau coéquipier, et se décharger de toutes les responsabilités.

Du haut de ses 36 ans, LeBron James reste à un joueur majeur de la NBA. Malgré tout, le King ne peut plus se permettre d'enchaîner les matches comme lorsqu'il était plus jeune et a besoin de prendre un peu de repos. Par conséquent, Frank Vogel, l'entraîneur des Lakers, doit prendre en considération cette donnée. Et l'arrivée de Russell Westbrook entre dans ce processus. En effet, LeBron James souhaitait voir débarquer un joueur créateur avant d'être déchargé de certaines responsabilités et pouvoir se reposer.

Un changement de poste pour LeBron James ?