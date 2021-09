Basket

Basket - NBA : La date de l'arrivée de Tony Parker au Hall of Fame révélée ?

Publié le 13 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après avoir brillé sous le maillot des Spurs pendant 18 ans, Tony Parker devrait être intronisé au Hall of Fame. Le Français pourrait vivre ce moment dès 2023.

Voilà deux ans que Tony Parker a tiré sa révérence. Quadruple champion NBA avec les Spurs, champion d’Europe en 2013 avec les Bleus, TP laisse derrière lui un sacré palmarès. Depuis, Parker vit activement sa retraite en tant que président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL, club dans lequel il a évolué en 2011. Mais ce qui intéresse surtout Tony Parker, c’est sa future intronisation au Hall of Fame …

Tony Parker pourrait entrer au Hall of Fame dès 2023