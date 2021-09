Basket

Basket - NBA : Durant, Irving… Le bel aveu d’Harden sur son avenir !

Publié le 30 septembre 2021 à 9h35 par Th.B.

Composant un Big 3 de grande qualité offensive avec Kevin Durant et Kyrie Irving, James Harden a trouvé à Brooklyn son nouveau cocon avec les Nets et ne souhaite pas le quitter lui et ses partenaires.

Arrivé l’hiver dernier à Brooklyn par l’intermédiaire d’un trade qui a engendré beaucoup de changements dans diverses franchises de la NBA, James Harden (32 ans) compte bien enfin s’adjuger une bague de champion après avoir éclaboussé de tout son talent l’élite du basket américain pendant des années sans jamais vraiment se rapprocher du sacre ultime : le trophée Larry O’Brien. Et comme il l’a fait savoir ces dernières heures, Harden se sent à son aise chez les Nets aux côtés de Kevin Durant et de Kyrie Irving, deux All-Stars qu’il ne veut pas quitter.

« Ce serait très dur de partir d’ici, ou même de quitter Kevin Durant ou Kyrie Irving »