Basket - NBA : L'annonce fracassante de James Harden sur son avenir !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h35 par A.M.

Visiblement épanoui à Brooklyn, James Harden affiche sa volonté de terminer sa carrière chez les Nets.

La situation de James Harden continue d'animer la NBA. Après le Thunder et les Rockets, le natif de Los Angeles a finalement rejoint sa troisième franchise en janvier dernier. James Harden s'est effectivement engagé avec les Nets où il a décidé de former un énorme trio avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais son avenir fait déjà énormément parler puisqu'il dispose d'une player option qui lui permet d'être free agent dans un an. Une situation qui fait donc grandement parler, mais l'ancien joueur de Houston affiche sa volonté de rester à Brooklyn.

«Je sais que je veux rester à Brooklyn pour le reste de ma carrière»