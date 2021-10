Basket

Basket - NBA : Le terrible constat de Steve Nash sur la polémique Kyrie Irving !

Publié le 11 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2021 à 19h37

Alors que Kyrie Irving refuse toujours de se faire vacciner contre le Covid-19, le joueur de Brooklyn pourrait manquer tous les matchs à domicile de son équipe. Pour Steve Nash, le coach des Nets, le pessimisme est de mise.

La polémique Kyrie Irving fait toujours autant parler du côté de la NBA. Le meneur de Brooklyn ne souhaite pas se faire vacciner contre le Covid-19. Par conséquent, le joueur de 29 ans ne sera pas autorisé à jouer tous les matchs qui auront lieu à domicile, au Barclays Center, l'antre des Nets . Un coup dur pour Steve Nash, qui ne pourra donc que rarement aligné son trio de stars, composé de Kevin Durant, James Harden, et donc de Kyrie Irving.

« Nous comprenons qu’il ne pourra pas jouer les matchs à domicile »