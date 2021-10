Basket

Basket - NBA : Cette énorme anecdote sur Kobe Bryant !

Publié le 10 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction

Joueur légendaire de la NBA, Kobe Bryant s'est surtout distingué pour sa mentalité de vainqueur. Et le mythique joueur des Los Angeles Lakers n'avait pas cette attitude que sur les parquets.

Au cours de sa carrière, Kobe Bryant aura marqué la NBA de son empreinte. Outre son talent indéniable sur le parquet, c’est aussi pour sa mentalité spéciale que Black Mamba est devenu un joueur emblématique de la ligue américaine. Le mythique arrière des Los Angeles Lakers refusait catégoriquement la défaite. Kobe Bryant était un vainqueur né. Et comme le raconte Chris Bosh sur son site officiel, KB24 n’avait pas cette mentalité que sur un terrain de basket, en atteste cette anecdote datant des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin.

« J'avais entendu des histoires sur le caractère compétitif de Kobe, mais là j'en ai été témoin »