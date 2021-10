Basket

Basket - NBA : La mise au point de James Harden sur son départ de Houston !

Publié le 3 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Ben Simmons semblerait être déterminé à quitter Philadelphie, la situation du joueur des Sixers pourrait bien avoir des similitudes avec l'épisode James Harden l'an passé. Pour autant, The Beard affiche son désaccord quant à cette comparaison.

Après une fin de saison laborieuse en playoffs avec les Sixers , Ben Simmons serait aujourd'hui décidé à quitter Philadelphie, et ce, pour rejoindre une franchise jouant le titre. Un bras de fer qui rappelle le départ houleux de James Harden de Houston l'année dernière. Le joueur de 32 ans avait en effet fait beaucoup parler de lui en rejoignant un effectif déjà XXL à Brooklyn, comprenant notamment Kevin Durant et Kyrie Irving. Cependant, selon James Harden, ces deux situations sont incomparables.

«Ma situation était en plus totalement différente»