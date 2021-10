Basket

Basket - NBA : Covid, vaccin... O'Neal interpelle Kyrie Irving !

Publié le 2 octobre 2021 à 9h35 par A.D. mis à jour le 2 octobre 2021 à 9h58

Alors qu'il ne souhaite pas se faire vacciner, Kyrie Irving a été interpellé directement par Shaquille O'Neal. Selon Big Shaq, le meneur des Nets doit vite sauter le pas pour que le vestiaire de Brooklyn ne soit pas pollué trop longtemps.

A New-York et en Californie, les joueurs non-vaccinés ne pourront pas disputer le moindre match à domicile en NBA pour la saison à venir. Et alors que Kyrie Irving ne veut pas passer par la case vaccination, la franchise des Brooklyn Nets se retrouve dans l'embarras. Lors d'un entretien accordé à USA Today , Shaquille O'Neal a pris position sur le sujet. D'après Big Shaq, Kyrie Irving doit vite revenir sur sa décision pour le bien de son équipe.

«Je ne critique pas Kyrie, c’est sa décision, mais les Nets ont besoin de lui»