Basket - NBA : LeBron James réagit au coup de gueule de Draymond Green !

Publié le 2 octobre 2021 à 14h35 par A.D.

Alors qu'il ne veut pas se faire vacciner, Andrew Wiggins pourrait manquer tous les matchs à domicile des Golden State Warriors. Sachant que son coéquipier est sous le feu des critiques, Draymond Green a tenu à prendre sa défense, avant d'être appuyé par LeBron James.

Pensionnaire de Golden State, Andrew Wiggins ne souhaite pas se faire vacciner. Sachant que le vaccin est obligatoire à New-York et en Californie, l'ailier des Warriors ne pourra pas jouer les matchs de sa franchise à domicile s'il ne change pas d'avis. Vivement critique, Andrew Wiggins peut compter sur le soutien de Draymond Green, qui n'a pas hésité à taper du poing sur la table pour prendre sa défense. « On a affaire à quelque chose qui, selon moi, s’est transformé en guerre politique à propos des personnes vaccinées et non-vaccinées. Et quand ça concerne quelqu’un qui ne s’intéresse pas vraiment à la politique, ça peut le dégoûter. Je pense qu’il faut honorer les sentiments des gens et leurs croyances personnelles. Et je pense que ça s’est perdu en ce qui concerne les personnes vaccinées et non-vaccinées. Vous dites qu’on vit dans le Pays de la Liberté – eh bien, vous ne laissez de liberté à personne, parce que vous forcez des gens à faire quelque chose. Et ça va à l’encontre de tout ce que défend, ou prétend défendre l’Amérique », a-t-il déclaré en conférence de presse.

«Je n’aurais pas pu mieux le dire»