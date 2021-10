Basket

Basket - NBA : Covid, vaccin... Le nouveau coup de gueule de Draymond Green !

Publié le 2 octobre 2021 à 12h35 par A.D.

Alors qu'il ne veut pas se faire vacciner, Andrew Wiggins ne pourra pas participer aux rencontres à domicile des Warriors. Invité à se prononcer sur le sujet, Draymond Green a tenu à apporter son soutien à son coéquipier de Golden State.

Les règles sanitaires ne sont pas les mêmes partout aux Etats-Unis, et plus précisément en NBA. En effet, les joueurs non-vaccinés ne peuvent pas jouer à New-York ou en Californie. Pensionnaires des Warriors, Andrew Wiggins pourrait ainsi manquer toutes les rencontres à domicile de Golden State car il ne souhaite pas se faire vacciner. Présent en conférence de presse ce vendredi, Draymond Green y est allé de son coup de gueule sur le sujet, se rangeant du côté de son partenaire Andrew Wiggins.

«Vous forcez des gens à faire quelque chose, et ça va à l’encontre de tout ce que prétend défendre l’Amérique»