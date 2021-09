Basket

Basket - NBA : Les mots forts de Stephen Curry sur Draymond Green

Publié le 9 septembre 2021 à 20h35 par La rédaction

A quelques semaines de la reprise de la NBA, Stephen Curry a été interrogé sur le joueur le plus intelligent avec lequel il avait évolué. Et sa réponse pourrait surprendre…

Triple champion NBA, double MVP de saison régulière, Stephen Curry a un palmarès bien garni. Et le meneur des Warriors n’a pas fini de briller sur les parquets de NBA. A 33 ans, le maître à jouer de Golden State a rempilé de 4 ans avec sa franchise de coeur. Un engagement qui prouve que les joueurs d’une seule équipe existent toujours. Depuis 2009 et ses débuts en NBA, Curry a vu passer un bon nombre de joueurs, dont certains très talentueux. Mais quand on l’interroge sur le coéquipier le plus intelligent qu’il a eu, Steph Curry n’hésite pas.

« Peu importe ce que vous voulez… Il est un maître absolu en la matière »