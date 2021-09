Basket

Basket - NBA : Luka Doncic satisfait du nouveau coach de Dallas !

Publié le 7 septembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Dallas a officialisé la signature de Jason Kidd en tant qu’entraîneur il y a plusieurs semaines, Luka Doncic s’est confié sur son nouveau coach.

Après une très longue saison et un été japonais conclu sans médaille, Luka Doncic a pris des vacances bien méritées. Dans trois semaines, le joueur des Mavericks va tranquillement retourner aux affaires afin de préparer la saison avec Jason Kidd, son nouvel entraîneur. Après des playoffs en demi-teinte où les Mavs sont sortis au premier tour, ils seront attendus au tournant cette saison. Et le nouveau technicien a pour but d’emmener la franchise texane le plus loin possible.

« Je pense qu’il va beaucoup m’aider pour la suite »