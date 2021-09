Basket

Basket - NBA : Draymond Green revient sur son embrouille avec Kevin Durant !

Publié le 3 septembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Plusieurs années après son altercation avec Kevin Durant, Draymond Green a expliqué un nouveau détail de cette histoire qui continue d'affoler la toile.

Si les Warriors ont pu remporter trois titres dans la dernière décennie, c’est en partie grâce à Kevin Durant. Lors de son passage entre 2016 et 2019, KD a glané deux bagues et il a été élu autant de fois MVP des finales. Mais si Durant a fini par quitter les Warriors, ce serait en partie à cause de son altercation avec Draymond Green. Depuis, les deux hommes se sont réconciliés, ils ont même ramené une médaille d’or des Jeux Olympiques ensemble. Ce qui n’a pas empêché Draymond Green de revenir dans le passé.

« Pendant un certain temps, je ne pouvais lui parler que par messages Instagram »