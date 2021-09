Basket

Basket - NBA : Anthony Davis frustré de jouer avec cet ancien coéquipier ?

Publié le 2 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Les Lakers ont beaucoup travaillé pendant la free-agency, et ce n’est sûrement pas fini. En tout cas, Anthony Davis ne devrait pas regretter l’un de ses anciens coéquipiers…

Dwight Howard, Russell Westbrook ou encore Rajon Rondo, tant de noms qui viennent renforcer les Los Angeles Lakers pour la saison à venir. En plus de LeBron James et Anthony Davis déjà présents, le roster des Angelinos a fière allure. Côté départs, on notera surtout Dennis Schröder qui a quitté la Cité des Anges pour les Boston Celtics. Et ce n’est pas pour déplaire à tout le monde…

Anthony Davis mécontent de Dennis Schröder ?