Basket - NBA : Un joueur des Lakers poussé vers la sortie ?

Publié le 1 septembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Ces dernières semaines, les Lakers ont étoffé leur roster avec de nombreux joueurs. Dwight Howard, Russell Westbrook ou plus récemment Rajon Rondo ont fait leur arrivée dans la Cité des Anges.

Durant la Free-Agency, les Lakers ont réalisé leur ambition de renforcer leur effectif. Désormais dotés d’un « Big 3 » avec Lebron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les joueurs de Frank Vogel sont de nouveaux candidats au titre. Un poste cependant risque d’être vite surchargé : celui de pivot. Avec l’arrivée de Dwight Howard, la rumeur DeAndre Jordan et la capacité d’Anthony Davis à tenir ce poste, un joueur pourrait bien faire ses valises.

Un vétéran sur la sellette ?