Basket - NBA : Klay Thompson annonce la couleur pour son retour !

Publié le 3 septembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il devrait faire son retour dans quelques mois, Klay Thompson voit enfin le bout du tunnel. Avant de refouler les parquets, le joueur des Warriors a annoncé la couleur.

Depuis les finales NBA 2019 entre les Warriors et les Raptors, Klay Thompson n’a pas joué le moindre match. Après s’être déchiré le ligament croisé antérieur, Thompson revient à l’entraînement un an plus tard. Un retour attendu qui tourne au drame puisque le joueur de 31 ans se rompt le tendon d’Achille, ce qui l’éloigne des terrains une année supplémentaire. A présent, Klay Thompson semble sur la bonne voie.

« Je vais rebondir, c’est un fait »