Basket - NBA : Stephen Curry reçoit les conseils d’une énorme star !

Publié le 26 août 2021 à 11h35 par La rédaction

A 33 ans, Stephen Curry est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Alors pour rester plus longtemps au top, le meneur des Warriors a demandé conseil à Tom Brady, star de la NFL à 44 ans.

De retour sur les parquets cette saison, Stephen Curry est déjà à son top niveau. La seule chose qui lui manque pour que les Warriors reviennent au sommet, c’est Klay Thompson. En attendant, Curry a prolongé son contrat de 4 ans, soit jusqu’à ses 37 ans. Même si le double MVP est toujours affuté physiquement, plus le temps passe, plus son physique va se fragiliser. Alors Steph Curry demande conseil aux plus grands. Plus grande star de la NFL, Tom Brady reste l’un des meilleurs joueurs du monde à 44 ans. Le meneur des Warriors a confié ce que Brady lui avait expliqué.

« Au bout des deux ans, il réfléchit et se dit qu'il va refaire ça deux ans de plus. Et ainsi de suite »