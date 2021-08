Basket

Basket : Tony Parker dévoile les ambitions de l’ASVEL !

Publié le 23 août 2021 à 11h35 par La rédaction

L’actionnaire majoritaire de l’ASVEL Tony Parker a annoncé vouloir devenir le club phare en France et un club important sur la scène européenne.

L’ASVEL a obtenu une licence permanente en Euroligue alors que le club était invité depuis 2 ans. Dans le but de la gagner un jour ? Son président Tony Parker n’a pas nié que c'était un objectif mais compte faire progresser son club pas à pas, sans brûler les étapes. C’est ce que l’ancien numéro 9 de l’Équipe de France a reconnu, interrogé sur le modèle à suivre que représente l’ASVEL aujourd'hui.

« Si on peut tirer tout le monde vers le haut, que ce soit dans le basket masculin ou féminin, c’est plutôt positif »