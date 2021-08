Basket

Basket - NBA : Un départ de Damian Lillard cet été ? La réponse !

Publié le 21 août 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 21 août 2021 à 19h37

Alors que l’avenir de Damian Lillard fait beaucoup parler, CJ McCollum s’est confié sur les ambitions de son coéquipier chez les Blazers.

Fraichement auréolé d’une médaille d’or olympique, Damian Lillard est de retour aux Etats-Unis, et son avenir est déjà l’un des sujets les plus chauds. Même si le meneur des Blazers est à un niveau exceptionnel depuis des années, il n’a toujours pas remporté de titre NBA. Ce qui commence à peser dans ses choix de carrière. Pour le moment, Damian Lillard est toujours à Portland. Et CJ McCollum veut qu’il le reste.

« Il veut juste gagner »