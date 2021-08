Basket

Basket - NBA : Après Durant, Draymond Green dézingue la direction des Warriors !

Publié le 19 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Deux ans après le départ de Kevin Durant des Warriors, personne ne sait encore exactement pourquoi il a pris cette décision. Dans un entretien croisé avec Draymond Green, ils ont pu revenir sur ce choix. Et le numéro 23 de Golden State n’a pas épargné sa direction actuelle.

Dans un entretien accordé à Bleacher Report , Kevin Durant a eu l’occasion de revenir sur son départ des Warriors. Depuis deux ans, le flou plane concernant cette décision, même si cette célèbre altercation entre KD et Draymond Green revient souvent sur la table. Interrogé en même temps sur cette embrouille, les deux champions olympiques ont eu le même réflexe : s’en prendre à la direction des Warriors.

« Selon moi, ils ont fait foiré tout ça ! »