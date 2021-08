Basket

Basket - Jean-Michel Blanquer fait une incroyable proposition à Evan Fournier !

Publié le 22 août 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2021 à 20h39

Après avoir répondu à la mini-polémique créée par Jean-Michel Blanquer, Evan Fournier vient de se voir proposer une rencontre par le ministre français.

Juste après les Jeux Olympiques où l’équipe de France de basket s’est adjugée une brillante médaille d’argent, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse, et des Sports avait félicité les écoles françaises pour les cours d'EPS qui auraient contribué dans ce résultat. Une déclaration à laquelle n’avait pas manqué de réagir Evan Fournier dans un entretien accordé au Parisien : « Quand tu fais ton cours d’EPS à l’école, tu as l’impression que ce sont des heures de vacances. La moitié de la classe s’en fout, donc c’est dommage. Le basket français vit grâce aux clubs, aux bénévoles, aux camps de basket. Gamin, j’ai eu la chance de tomber dans un très bon club. C’est ça qui fait vivre le basket, pas l’école ».

«Je vais d’ailleurs rencontrer bientôt des sportifs, Evan Fournier s’il le souhaite»