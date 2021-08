Basket

Basket - NBA : Evan Fournier justifie son choix de rejoindre les Knicks !

Publié le 21 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Nouvelle recrue des Knicks, Evan Fournier a partagé une anecdote à propos de son choix de rejoindre New York.

Evan Fournier va entamer sa première saison sous les couleurs des Knicks de New York. L’ailier de l’Équipe de France s’est engagé en tant qu’agent libre pour 4 saisons avec un contrat de 78M$. Actant sa décision pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, l’ancien joueur des Celtics de Boston a fait le choix de la passion. Rejoindre les Knicks, c’est un rêve qui devient réalité pour Fournier comme il l’a expliqué à KnicksFanTV .

« Il y avait une super ambiance et je m’étais dit : « Man, c’est fun de jouer ici » »