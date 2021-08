Basket

Basket - NBA : Lebron James a déjà une excuse en cas d'échec !

Publié le 15 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Les Lakers n'ont pas brillé cette saison. Actif dans cette période de transferts, cela ne garantit pas pour autant une réussite absolue la saison prochaine.

Eliminés d'entrée en playoffs par les Phoenix Suns, on ne peut pas dire que la saison dernière des Los Angeles Lakers soit particulièrement une réussite. La franchise californienne pourtant sacrée à 17 reprises, dont la dernière il y a 2 ans, semble aujourd'hui bien loin de son standing d'antan. La vieillesse de ses cadres et notamment de Lebron James n'arrange pas la situation. Et pas sûr que le recrutement de Russell Westbrook et Carmelo Anthony change la donne pour les Lakers.

Lebron a déjà une excuse selon ce consultant !