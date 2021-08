Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook évoque sa future association avec LeBron James !

Publié le 11 août 2021 à 12h35 par T.M.

Désormais, aux Lakers, il y aura LeBron James, Anthony Davis… et Russell Westbrook. En effet, ce dernier a quitté les Wizards pour rejoindre Los Angeles. Un trio sur lequel s’est confié le Marsupilami.

Champions NBA en 2020, les Lakers n’ont pas réussi à conserver leur couronne lors de la dernière saison. Toutefois, pour le futur exercice, les coéquipiers LeBron James entendent bien retrouver leur trône et pour cela, la franchise de Los Angeles a frappé très fort durant cette free agency. Si Carmelo Anthony ou Dwight Howard ont notamment rejoint les Lakers, le gros coup se nomme Russell Westbrook. Le meneur de jeu a ainsi quitté Washington et les Wizards pour rejoindre la Californie où son trio avec LeBron James et Anthony Davis fait déjà saliver.

« Mon job est de les aider à s’améliorer »