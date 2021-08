Basket

Basket - NBA : Les Wizards dézinguent Russell Westbrook !

Publié le 4 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Fraichement parti des Wizards pour les Lakers, Russell Westbrook va sûrement avoir écho de la réaction très franche de Ted Leonsis, le propriétaire de la franchise de Washington.

La free agency va encore réserver de belles surprises cette année, et cela a déjà commencé. Un an seulement après son trade aux Wizards, Russell Westbrook va rejoindre les Los Angeles Lakers. Une quatrième franchise pour Brodie mais surtout une association avec LeBron James et Anthony Davis qui fait saliver. Mais pour le propriétaire des Washington Wizards, la pilule ne passe toujours pas.

« C’est la différence entre la NBA et la NHL »