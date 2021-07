Basket

Basket - NBA : Magic Johnson s’enflamme pour Russell Westbrook aux Lakers !

Publié le 30 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors que la Draft 2021 prenait place dans la nuit de jeudi à vendredi, l’actualité NBA a été troublée par le trade de Russell Westbrook aux Lakers. Une arrivée qui a fait beaucoup parler et notamment Magic Johnson, euphorique sur la venue du Brodie à Los Angeles.

Les dernières heures en NBA ont été plutôt intenses avec la Draft 2021, mais aussi le trade de Russell Westbrook aux Lakers. Jouant cette saison pour les Wizards de Washington aux côtés de Bradley Beal, le meneur de jeu et MVP en 2017 rejoint un sérieux prétendant au titre. Alors que LeBron James et Anthony Davis sont déjà en place, les Lakers vont donc former un trio sensationnel avec comme seul et unique objectif : la bague de champion. Magic Johnson, légende de la franchise jaune et violet, s’est exprimé sur l’arrivée de Russell Westbrook à Los Angeles.

« Les Lakers ont maintenant leur version d’un Big 3 »