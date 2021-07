Basket

Basket - NBA : Westbrook fait ses adieux aux Wizzards !

Publié le 30 juillet 2021 à 11h35 par A.D.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Russell Westbrook a quitté officiellement les Wizzards pour rejoindre les Lakers. Sur les réseaux sociaux, le nouveau coéquipier de LeBron James a tenu à faire passer un message fort à la franchise de Washington.

Russell Westbrook n'est plus un pensionnaire de Washington. Il y a quelques heures, The Brodie a quitté les Wizzards pour s'engager en faveur des LA Lakers de LeBron James. Avant de faire ses débuts avec la franchise californienne, Russell Westbrook n'a pas manqué de faire ses adieux aux Washington Wizzards sur les réseaux sociaux.

«Cela ne m’a pas pris beaucoup de temps pour que je considère DC comme une maison»