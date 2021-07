Basket

Basket - JO : Kevin Durant analyse la première victoire de Team USA !

Publié le 28 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Ça y est, les Jeux Olympiques de Team USA sont enfin lancés. Les Américains se sont facilement imposés contre l’Iran, de quoi satisfaire Kevin Durant.

Trois jours après la défaite historique contre l’équipe de France, Team USA devait absolument réagir ce mercredi contre l’Iran. Manque de confiance ou pas, les Américains ont expédié cette rencontre en l’emportant très largement 120-66. Une victoire qui permet aux hommes de Gregg Popovich de récupérer la deuxième place du groupe derrière les Bleus. Après la rencontre, Kevin Durant, très décevant contre la France, s’est réjoui de la performance des siens.

« Des fois, pour ne pas se froisser, on s'est même montrés trop altruistes, pas assez égoïstes »