Basket - NBA : Luka Doncic s’enflamme pour son nouveau contrat XXL !

Publié le 10 août 2021 à 10h35 par T.M.

C’était attendu, cela est désormais officiel, Luka Doncic a signé un nouveau contrat max avec les Dallas Mavericks. De quoi forcément donner le sourire au Slovène.

Cet été, Luka Doncic rêvait de donner une médaille olympique à la Slovénie. Le joueur des Mavericks y était presque, mais c’était sans compter sur la France en demi-finale et l’Australie lors du match pour la 3ème place. Doncic est donc reparti bredouille de Tokyo, mais voilà qu’il peut se consoler avec un contrat colossal avec sa franchise de Dallas. En effet, comme attendu lors de cette free agency, Luka Doncic a signé un nouveau bail avec à la clé 175M€ sur 5 ans.

« Un rêve qui devient réalité »