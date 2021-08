Basket

Basket - JO : Le mea culpa de Luka Doncic après la défaite de la Slovénie !

Publié le 8 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Malgré un Luka Doncic étincelant sur la compétition, la Slovénie ne ramènera pas de médaille lors de ces JO de Tokyo. Une déception pour le joueur de Dallas.

Auteur d'une phase de poules stratosphérique où ils ont successivement battus l'Argentine, le Japon et l'Espagne, les Slovènes se sont peu à peu construits une étiquette de favoris pour ce tournoi olympique de Tokyo. La victoire en quart de finale face à la toujours redoutable Allemagne (94-70) a accentué ce phénomène. Mais en demi-finale la Slovénie tombe sur l'os français et s'incline d'un point (90-89). Pire, les coéquipiers de Luka Doncic totalement désabusés s'inclinent pour le match de la 3e place contre l'Australie (107-93) et repartent bredouilles.

Doncic s'excuse pour son comportement