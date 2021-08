Basket

Basket - JO : Luka Doncic revient sur la défaite face aux Bleus !

Publié le 5 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Héroïque durant tout le tournoi, Luka Doncic n’a pas suffit face aux Bleus. Après la défaite, le joueur des Mavericks est revenu sur l’épopée slovène.

Jusqu’à ce jeudi, Luka Doncic avait joué 17 matchs avec la Slovénie, pour autant de victoires. Des statistiques pharamineuses pour celui qui était la menace numéro une côté slovène. Mais face aux Bleus, Doncic n’a pas suffit. Une performance historique des hommes de Vincent Collet qui se hissent donc en finale. Pour la Slovénie, c’est la fin d’un rêve. Mais pas question de regretter, Luka Doncic est fier de ses coéquipiers.

« Je suis fier de mes coéquipiers »