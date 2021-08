Basket

Basket - JO : Collet annonce la couleur avant d'affronter la Slovénie de Doncic !

Publié le 5 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Opposés à la Slovénie de Luka Doncic pour la demi-finale du tournoi olympique, les Bleus sont aux portes de la finale. Mais la tâche ne sera pas simple, Vincent Collet en sait quelque chose.

Les deux équipes européennes les plus impressionnantes de ces Jeux Olympiques se retrouvent ce jeudi à Tokyo. La France, qui a notamment vaincu les Etats Unis lors de la phase de groupe (83-76), affronte la Slovénie, une équipe qui n'a jamais douté et s'est offert le scalp de l'Argentine ou encore de l'Espagne. Portée par Luka Doncic, impérial depuis le début de la compétition, la meilleure attaque des phases de groupes (324 points) affronte la meilleure défense (215 points pris).

Collet sait que le challenge sera relevé