Basket - JO : L'analyse cash d'Evan Fournier après la victoire contre l'Iran !

Publié le 31 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

L'équipe de France a terminé invaincu sa phase de poule des JO après sa victoire contre l'Iran (79-62). Dans un match où Vincent Collet a beaucoup fait tourner, le bande d'Evan Fournier n'a pas vraiment été mise en difficulté.

Les Bleus poursuivent leur parcours sans faute aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après avoir battu les États-Unis (83-76) et la République tchèque (97-77), l'équipe de France a enchaîné une troisième victoire en s'imposant sans difficulté contre l'Iran (79-62). La sélection emmenée par Vincent Collet termine donc en tête de son groupe et disputera mardi son quart de finale face à un adversaire qui reste encore à déterminer. Pour Evan Fournier, si le match contre les Iraniens était une bonne occasion de donner du temps de jeu à tout l'effectif français, il est cependant difficile d'en tirer des conclusions.

« Sans manquer de respect aux Iraniens, si on fait un très bon entraînement, c'est plus intense »