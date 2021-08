Basket

Basket - JO : Nicolas Batum s’enflamme après la victoire contre l’Italie !

Publié le 3 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Vainqueurs de l’Italie ce mardi, les Bleus affronteront la Slovénie jeudi en demi-finale des JO. De quoi combler de bonheur Nicolas Batum, le capitaine français.

Les Bleus sont dans le dernier carré des Jeux Olympiques ! Après deux échecs consécutifs en quart de finale, la France disputera ce jeudi une demi-finale au sommet contre la Slovénie de Luka Doncic. Pour se hisser au tour suivant, les hommes de Vincent Collet ont dû se démener pour venir à bout de l’Italie, très accrocheuse. Mais avec un Nicolas Batum XXL, les Bleus n’avaient rien à craindre. Et pour le capitaine français, c’est une énorme satisfaction.

« J'ai enfin passé ce putain de quart olympique »