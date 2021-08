Basket

Basket : Nicolas Batum dévoile son rêve aux Jeux Olympiques !

Publié le 3 août 2021 à 9h35 par La rédaction

Juste avant le quart de finale des JO contre l’Italie, Nicolas Batum a dévoilé son rêve de remporter une médaille à Tokyo avec les Bleus.

Voilà un moment que l’équipe de France n’avait pas semblé aussi bien engagée dans des Jeux Olympiques pour remporter une médaille. Brillants contre Team USA et souverains contre la République Tchèque et l’Iran, les Bleus abordent ce quart de finale contre l’Italie avec beaucoup de confiance. Notamment pour Nicolas Batum, le capitaine de l’équipe de Vincent Collet. Après une très belle saison avec les Clippers, le joueur de 32 ans sait qu’il vit sûrement ses derniers JO. Et pour lui, les Jeux Olympiques, cela veut tout dire.

« Je deviens fan de NBA grâce aux JO »