Basket - JO : La grande ambition de Pau Gasol avant le choc contre les États-Unis !

Publié le 2 août 2021 à 11h35 par La rédaction

À 41 ans, Pau Gasol dispute ses cinquièmes Jeux Olympiques avec l'Espagne. Alors que la Roja va affronter les États-Unis mardi pour le compte des quarts de finale du tournoi, le vétéran espagnol ne s'avoue pas vaincu.

Avec le choc entre les États-Unis et l'Espagne, c'est une finale avant l'heure qui aura lieu mardi aux Jeux Olympiques de Tokyo. Pourtant, cette affiche de rêve entre les champions olympiques et les champions du monde en titre se déroulera dès les quarts de finale. Une rencontre à la saveur particulière pour Pau Gasol, lui qui a évolué pendant plus de 20 ans en NBA, en remportant notamment deux titres avec les Los Angeles Lakers. Pour ce qui devrait être sa dernière grande compétition internationale, Pau Gasol espère bien faire un résultat contre l'ogre américain.

« C’est une occasion unique de les battre »