Basket - JO : Vincent Collet annonce la couleur avant le quart de finale !

Publié le 1 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Brillants lors de l’entame de ces JO, les Bleus affronteront l’Italie en quart de finale. Vincent Collet, le sélectionneur français, se méfie grandement de cette équipe.

Trois matchs, trois victoires. Les Bleus n’ont pas fait dans la dentelle pendant cette phase de groupe. Avec en prime une victoire historique contre Team USA. Impressionnante de maîtrise, l’équipe de France s’est facilement qualifiée pour les quarts de finale des Jeux Olympiques où elle affrontera l’Italie. Et à présent, c’est un nouveau tournoi qui commence. Interrogé sur le futur adversaire des Bleus, Vincent Collet a loué les qualités des Italiens avant de se projeter sur une potentielle demi-finale contre la Slovénie.

« C’est un quart de finale qui est ouvert »