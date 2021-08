Basket

Basket - NBA : LeBron James répond aux critiques contre les Lakers !

Publié le 5 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que les choix des Lakers durant cette free agency font énormément parler, LeBron James a répondu aux critiques sur le sujet.

La saison dernière des Lakers ne fut pas bien brillante sur le plan collectif. Au sortir d'un titre en 2019-2020, la franchise de Los Angeles a disparu dès le premier tour des play-offs, éliminée par les Suns. En revanche sur le plan individuel, LeBron James a une nouvelle fois brillé, avec une moyenne de 25 points par match et le 35 000e point de sa carrière inscrit au mois de février (seuls Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone ont réussi une telle performance).

LeBron James défend sa franchise