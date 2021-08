Basket - NBA

Basket - NBA : Le message fort Giannis Antetokounmpo après la victoire des Bucks !

Publié le 2 août 2021 à 23h35 par La rédaction

Les Milwaukee Bucks ont obtenu leur 2e titre de champion NBA, 50 ans après. Une victoire dont Giannis Antetokounmpo est le grand artisan. De quoi ravir le Grec.

A bientôt 27 ans, Giannis Antetokounmpo s'est fait une place de choix dans la NBA. Régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs de la Ligue depuis 3 ans, il ne manquait qu'un titre au Greek Freak . Celui-ci a été obtenu après un parcours sans faute et une victoire en finale contre les Phoenix Suns (4 manches à 2). Outre ce succès, Giannis a aussi obtenu un titre de MVP de la finale.

La fierté de Giannis Antetokounmpo