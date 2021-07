Basket

Basket - NBA : Les confidences de Devin Booker sur le titre perdu face aux Bucks !

Publié le 29 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Présent avec Team USA aux JO de Tokyo, Devin Booker n’est pas passé loin d’un titre NBA cette saison en s’inclinant contre Milwaukee. La superstar des Suns s’est exprimée récemment sur cette défaite et la manière dont il est vite passé à autre chose.

Devin Booker espère bien remporter la médaille d’or cet été avec la Team USA à Tokyo. Présent pour la première fois aux JO, l’arrière de Phoenix connait une saison très longue et intense puisqu’il vient de disputer les Finales NBA contre Milwaukee. Passé tout près de remporter un titre NBA et le premier de sa franchise, Devin Booker a dû vite se vider la tête et aller de l’avant en venant au Japon. La superstar des Suns a d’ailleurs évoqué ce changement brutal et montre beaucoup de maturité.

« Je suis capable d'aller de l'avant, de passer à autre chose »