Basket - NBA : Curry annonce la couleur pour cette saison !

Publié le 12 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Auteur d'une saison stratosphérique avec les Golden States Warriors, Stephen Curry déborde d'ambition pour l'exercice 2021-2022.

En 2020-2021, Stephen Curry a confirmé qu'il faisait partie de la caste des très grands joueurs de l'histoire de la NBA. Le double MVP de la NBA et triple champion de la Ligue a réalisé le meilleur exercice de sa carrière en établissant une moyenne incroyable de 32 points par matchs disputés. A 33 ans, le meneur de l'équipe des Golden States Warriors paraît tout bonnement insaisissable.

Curry est très ambitieux