Basket - NBA : Les regrets de Stephen Curry pour cette recrue des Lakers !

Publié le 12 août 2021 à 10h35 par T.M.

Durant cette intersaison, les Lakers de LeBron James se renforcent. Et cela n’échappe pas à Stephen Curry.

Champions NBA en 2020, les Lakers n’ont pas pu conserver leur bien lors de la dernière saison. Mais du côté de Los Angeles, on est toujours ambitions et pour le futur exercice, la bande à LeBron James va revenir plus armée que jamais. En effet, les Lakers ont profité de la free agency pour renouveler leur effectif et entourer au mieux le King et Anthony Davis. Les deux stars vont notamment désormais être accompagnées par un certain Russell Westbrook. Mais d’autres recrues sont aussi à noter…

« Je vais pleurer quand je vais monter dans la voiture »