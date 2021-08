Basket

Basket - NBA : Arrivé aux Lakers, Westbrook rend hommage à Kobe Bryant !

Publié le 11 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Le début de la free agency a notamment été marqué par l'arrivée XXL de Russell Westbrook chez les Los Angeles Lakers. Le meneur compte bien jouer sous ses nouvelles couleurs en ayant à l'esprit son ami Kobe Bryant.

Les Lakers ont renforcé un effectif déjà bien garni lors de la free agency . Champion en 2020 avec notamment LeBron James et Anthony Davis, Los Angeles a employé les grands moyens afin de rapidement remettre la main sur le titre en NBA. Avec l'arrivée du nonuple All-Star Russell Westbrook, les Lakers vont former l'un des trios les plus impressionnants de la Conférence Ouest. Une arrivée forte pour l'ancien des Wizards. En effet, pour Westbrook, l'âme de Kobe Bryant sera constamment à ses côtés au sein des Lakers.

« Cela m'accompagnera chaque fois que je vais porter le maillot des Lakers »