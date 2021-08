Basket

Basket - NBA : La grosse confidence de Carmelo Anthony sur LeBron James !

Publié le 10 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Les Lakers ont frappé fort dès d'ouverture de la free agency, en ayant notamment recruté Russell Westbrook et Carmelo Anthony. Ce dernier a révélé l'importance de LeBron James dans sa venue à Los Angeles.

Les Lakers n'ont pas lésiné sur les moyens cet été. Los Angeles compterait bien rapidement remettre la main sur le titre NBA après le dernier succès de 2020. Dès les premières heures de la free agency , la franchise historique de la côté ouest a annoncé les arrivées de Trevor Ariza, Dwight Howard et Wayne Ellington. Mais c'est surtout avec les recrutements de Russell Westbrook et de Carmelo Anthony que les Lakers ont fait parler d'eux. Âgé de 37 ans, Melo a confié que LeBron James a beaucoup contribué à sa venue à Los Angeles.

« Le moment est venu, je te veux »