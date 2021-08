Basket

Basket - NBA : Evan Fournier raconte les dessous de son arrivée chez les Knicks !

Publié le 20 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Nouveau joueur des New York Knicks, Evan Fournier a dévoilé les coulisses surprenantes de sa signature aux Knicks, qui s’est matérialisée durant les Jeux Olympiques.

Très impliqué dans le groupe de l’Équipe de France et focalisé à 100% sur les Jeux Olympiques, Evan Fournier n’avait qu’en tête d’aller chercher la plus belle des médailles. Mais l’ailier a dû faire face à un situation particulière à Tokyo. En tant qu’agent libre cet été, l’ancien joueur des Celtics de Boston devait se trouver un nouveau point de chute. Fournier a raconté les dessous amusants son arrivée aux New York Knicks.

« Je suis à fond dans les JO, donc je ne veux rien entendre »