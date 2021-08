Basket

Basket - NBA : Evan Fournier envoie un message fort aux Knicks !

Publié le 18 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Après seulement une saison passée aux Boston Celtics, Evan Fournier a rejoint les New-York Knicks, une autre célèbre franchise de la NBA. Le Français n'a pas caché sa hâte d'évoluer au sein du mythique Madison Square Garden.

Après avoir brillé cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo en décrochant la médaille d'argent, Evan Fournier a déjà les yeux rivés sur la prochaine saison de NBA. Le Français vient en effet de rejoindre les New-York Knicks pour quatre ans et près de 66M€. Un rêve pour Evan Fournier, qui n'a jamais caché son attirance pour la franchise new-yorkaise. Après de nombreuses années de galères, les Knicks sont désormais attendus pour jouer les trouble-fête au sein de la Conférence Est.

« Je suis impatient de jouer 41 matchs ici »